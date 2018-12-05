Dr. Ekiz: “Kış aylarında yaz güneşinin zararlarından kurtulun”

Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, kış ayının cilt gençleştirme için doğru bir mevsim olduğunu söyledi. Yazın güneşin oluşturduğu lekelerden, çillerden ve ölü hücrelerden cildi arındırmak gerektiğini belirten Ekiz, “Yoksa güneşin neden olduğu foto yaşlanma etkisi kaçınılmaz olur ve bu lekeler tedavi edilmediği zaman deri kanserlerine dönüşebilen prekanseröz (kanser öncüsü) lezyonların oluşumuna yol açabilir” dedi.

Cilt üzerindeki bozuklukların ve doğru bakımla giderilebilecek tüm sorunların tedavisinin uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, cildi lekelerden arındıran kimyasal peeling hakkında önemli bilgiler verdi.

Ekiz, “Kimyasal peeling, bir veya birkaç kimyasal ajanın deriye uygulanması ile deride çeşitli derinliklerde kontrollü hasar oluşturulması ve sağlıklı derinin ortaya çıkmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem geniş gözeneklerin ve lekelerin tedavisinde, kırışıklıkların giderilmesinde, sivilce tedavisinde, sivilce izlerinin ve lekelerinin tedavisinde, genel cilt canlanması, parlaklığının arttırılması ve pürüzsüzleştirilmesinde kullanılır. Kimyasal peeling yöntemi ile akne sorununun kontrolü çok daha kolay olur, siyah ve beyaz noktalar kolaylıkla temizlenir. Sivilcelerin kolayca sönmelerini sağlamış olur, bu sayede iltihaplı sivilcelerin üzerindeki asitlerin antibakteriyel etkileri sebebiyle oluşan izlerin oluşmaması sağlanmış olur” diye konuştu.

“Kar da yağsa güneş koruyucu kullanın”

Ekiz, şu bilgileri verdi: “Hangi tür kimyasal peeling yönteminin uygulanacağı kişinin cilt analizine göre belirlenir. Bu değerlendirme mutlaka konusunda hekimler tarafından yapılmalıdır. Peeling uygulamalarının sonunda ciltte birkaç gün süren soyulma, kızarıklık gibi şikâyetler oluşabilir. Bu etkileri azaltmak ve uzun süreli fayda görmek için kimyasal peeling işleminin ardından kış ayı boyunca mutlaka bol nemlendirici ve güneş koruyucu krem kullanılması gerekir. Etkin sonuç için toplam 4-6 seans peeling uygulaması yapılmalıdır, bu uygulamalar arasında da ortalama 2 haftalık süre gereklidir. Kimyasal peeling işleminin güneşin yoğun olduğu yani yaz aylarında yapılması uygun olmadığı için kış ayları cildimizi yaz güneşinin zararlı etkilerinden temizlemek, yenilemek ve bir sonraki yaza hazırlamak için en uygun zamanlardır. Sağlıklı bir cilde sahip olmak genel sağlığımızın da göstergesidir. Cilt sağlığını ihmal etmek ise ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Kış aylarını cilt sağlınıza ayırın.”