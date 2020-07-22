Düğünde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düğünde havaya ateş edildiği sırada kurşunun isabet ettiği vatandaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sırakovancı Mahallesi'nde bir düğüne katılan İsmail Aşık, emekli polis olduğu öğrenilen C.A.'nın rastgele havaya ateş açması sırasında vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine götürülen Aşık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.