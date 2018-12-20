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'Düğünlerde silah atmayın' uyarısı

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri düğün, nişan, asker uğurlama gibi törenlerde silah atılmasının önüne geçebilmek bir dizi çalışma başlattı.


Çalışma kapsamında şehir merkezinde cami çıkışlarında vatandaşlara ve iş yerlerini dolaşarak esnaflara düğünlerde havaya açılan ateşin doğuracağı kötü sonuçları birebir anlatan ekipler, bu konuda hazırlanmış broşürleri de dağıttılar.


TDP ekipleri, şehrin işlek noktalarına astıkları afişler ve broşürlerde, tüm vatandaşların silahsız düğün konusunda sorumluluk almasının önemine vurgu yaptılar.

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