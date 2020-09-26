Ordu'da okul önlerinde konulan duraklar görenlerin ilgisini çekiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların bulunduğu bölgelere okul konseptine uygun duraklar yerleştirildi. Güneş enerjisi ile çalışan duraklar kısa sürede ilgi uyandırdı. Duraklarda başta matematik dersini yansıtan bilgi ekranı, duvar rafı, harita, engelliler için sesli anlatım butonu ve kabartma yazılar bulunuyor. Durakları gören öğrenciler, okul konseptini yansıttığını ifade ederek, "Duraklar bir sınıf içerisindeymişiz havasını andırıyor. Hem küçük hem de lise grubuna hitap eden bir çalışma olmuş” dediler.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya sayfasından yeni durakların fotoğraflarını paylaştı. Vatandaşlar ve öğrenciler yeni nesil durakları yorumlarken, ‘uzaktan eğitim' unsurunu hatırlatarak ‘duraktan eğitim' yorumları yaptılar.