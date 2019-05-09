Durmaz, Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne atandı

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne Harun Durmaz atandı.

Belediye hizmetlerine yabancı olmadığını belirten Kırsal Hizmetler Müdürü Harun Durmaz, bölgeyi tanıyan bilen biri olarak faydalı işler yapmak için göreve geldiğini söyledi. Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kırsal 1.Bölge (Elekçi Havzası), Kırsal 2.Bölge (Bolaman Havzası) olarak hizmet veriyor.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Harun Durmaz, 2007 yılında Edirne Valiliği'nde veri hazırlama memuru olarak göreve başladı. 2008 yılında Ordu Valiliği'ne atanan Harun Durmaz, 2013 yılına kadar burada görev yaptı. 2013 yılında Fatsa Kaymakamlığı'na atanan Durmaz daha sonra 3 yıl Nüfus Müdürlüğü'nde şef olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında tekrar Fatsa Kaymakamlığı'na atandı. Harun Durmaz 2019 yılı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Fatsa Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne tayin oldu. Durmaz evli ve 2 çocuk babası.