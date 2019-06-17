Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Doğu Karadeniz Bölgesi birincisi Ordu barosu oldu.

Ankara'da iki gün süren ve 54 baronun stajyerlerinin katıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi elemelerinde Trabzon, Samsun, Tokat, Giresun, Ordu Baroları yarıştı. Yarışmalarda birinciliği Ordu Barosu alırken, Samsun Barosu ikinci, Trabzon Barosu üçüncü oldu.

Bölge elemelerinde birinci olan İstanbul, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Ordu, Malatya ve Diyarbakır barolarının stajyerleri 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak.