Duyarlı öğretmen ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindiriyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir matematik öğretmeni, başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ve bazı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Fatsa ilçesi Kulak Çetirtepe Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Özdemir, sosyal medya üzerinden bir proje başlattı. “#birçantadolusumutluluk” sloganıyla başlattığı proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılına eksiksiz kırtasiye malzemeleri ile girmesini hedefleyen Yusuf öğretmen, fındık hasadı için kente gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına da yardımda bulundu. Projeye destek veren hayırsever vatandaşlar ve çevredekilerin yardımıyla çocukları sevindiren Yusuf öğretmen, projeyi tüm Türkiye'ye yaymak istiyor.

Şu ana kadar çok sayıda çocuk için kırtasiye malzemelerinin, yapılan yardımlar ile toplandığını ve öğrencilerin yeni eğitim sezonuna hazır hale getirildiğini belirten matematik öğretmeni Yusuf Özdemir, “Başta birlikte mezun olduğum lise, üniversite sınıf arkadaşlarım olmak üzere bu projeye kimden destek istediysem herkes olumlu yaklaştı. Gerek dönem başında gerekse dönem içerisinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, yardım sever eğitim gönüllülerinin desteği ile almış olduğumuz kırtasiye malzemelerini ulaştırıyoruz. Amacımız bu projeyi daha etkili bir şekilde tüm Türkiye'de uygulamaya geçirerek, maddi imkansızlıklar nedeni ile dezavantajlı olan geleceğimizin teminatı çocukların yazacağı başarılara, sileceği yanlışlarına ve sırtında taşıyacağı geleceğine destek olmak. Bu proje ile ilçemize ailesi ile birlikte mevsimlik işçi olarak fındık toplamaya gelen Şanlıurfa Viranşehir'den öğrencilerimiz de mutlu olarak evlerine döndüler. Lütfen biz olmasak da lütfen çevrenizdeki öğrencilere destek olun. İyiliğe aracı olan iyiliği yapmış gibidir unutmayın” diyerek herkesten bu projeye destek olmasını istedi.