E-Twinning gününde sergi açtılar

Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre İlkokulu'nda minik öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı e-Twinning sergisi açıldı.

9 Mayıs dünya e-Twinning günü nedeniyle düzenlenen programda Yunus Emre İlkokulu öğretmenlerinden Kadriye Bakar, Zeliha Gaferoğlu, Zekiye Nakkaş Kaplan ve üç sınıfın hazırladığı projelerini sergiledi. Programda konuşan Okul Müdürü Mehmet Kırca, "Bugün 9 Mayıs Dünya e-Twinning günüdür. Ünye'nin tek kalite standartlarına sahip olan Yunus Emre ilkokulu e-Twinning günü kapsamında yaptığı projelerini sergilesin istedik. Öğretmenlerimizden Zeliha Aktaş Kaplan, Zeliha Gaferoğlu ve Kadriye Bakar yıl boyunca yapmış oldukları projeleri bugün sergilediler" dedi.

Yapılan proje diğer okullarında dikkatini çekti

Projenin diğer okullar tarafından da dikkat çekildiğini ifade eden Okul Müdürü Mehmet Kırca, "Bu yapılan proje Türkiye genelindeki diğer okullarla etkileşim halindedir. Bilgi ve değer paylaşımı bakımından faydalı olmuştur. Bakanlık tarafından yapılan bir proje olduğu için onlar da bu projenin üzerinde duruyor. Öğrencilerimiz farklı bölgelerdeki insanlarla etkileşim içerisinde oldular. Yapılan projeler diğer illerdeki okulların ve bakanlığımızın dikkatini çekmiştir. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ritim takımı bakanlığımızın sitesinde yayınlanmıştır. İnşallah bundan sonra da böyle projelere devam ederiz" diye konuştu.