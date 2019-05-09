İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-Twinning gününde sergi açtılar

Ordu’nun Ünye ilçesi Yunus Emre İlkokulu’nda minik öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı e-Twinning sergisi açıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre İlkokulu'nda minik öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı e-Twinning sergisi açıldı.


9 Mayıs dünya e-Twinning günü nedeniyle düzenlenen programda Yunus Emre İlkokulu öğretmenlerinden Kadriye Bakar, Zeliha Gaferoğlu, Zekiye Nakkaş Kaplan ve üç sınıfın hazırladığı projelerini sergiledi. Programda konuşan Okul Müdürü Mehmet Kırca, "Bugün 9 Mayıs Dünya e-Twinning günüdür. Ünye'nin tek kalite standartlarına sahip olan Yunus Emre ilkokulu e-Twinning günü kapsamında yaptığı projelerini sergilesin istedik. Öğretmenlerimizden Zeliha Aktaş Kaplan, Zeliha Gaferoğlu ve Kadriye Bakar yıl boyunca yapmış oldukları projeleri bugün sergilediler" dedi.



Yapılan proje diğer okullarında dikkatini çekti


Projenin diğer okullar tarafından da dikkat çekildiğini ifade eden Okul Müdürü Mehmet Kırca, "Bu yapılan proje Türkiye genelindeki diğer okullarla etkileşim halindedir. Bilgi ve değer paylaşımı bakımından faydalı olmuştur. Bakanlık tarafından yapılan bir proje olduğu için onlar da bu projenin üzerinde duruyor. Öğrencilerimiz farklı bölgelerdeki insanlarla etkileşim içerisinde oldular. Yapılan projeler diğer illerdeki okulların ve bakanlığımızın dikkatini çekmiştir. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ritim takımı bakanlığımızın sitesinde yayınlanmıştır. İnşallah bundan sonra da böyle projelere devam ederiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.