'Ecdada Mektup'ta Türkiye üçüncüsü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Mücadele'nin 100.yılı kapsamında düzenlenen "Ecdada Mektup" yarışmasında Ordu'nun Fatsa ilçesi Büyük Ata Ortaokulu öğrencisi Süheyla Elma, 13-17 yaş kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Ordu Fatsa ve çevre ilçelerden yoğun katılımın sağlandığı 13-17, 18-21, 22-29 olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinde düzenlenen yarışmada katılımcılar Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'dan başlatmış olduğu Milli Mücadele dönemine 1919 tarihinin önemine yönelik mektup yazarak özellikle Milli Mücadele'nin 100. yılında verilen bu mücadelenin önemini gençler tarafından idrak edilmesi istendi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği yarışmaya Ordu genelinde 3 bine yakın mektupla katılım sağlandı. Türkiye genelinde 190 bin mektubun yazıldığı yarışmada gençler ilk etapta kendi illerinde kategorilerde derecelendirilirdi.

Türkiye geneli finalinde yarışmak üzere Ankara'ya gönderilen Ordu adına yarışmaya giren Fatsa Büyük Ata Ortaokulu öğrencisi Süheyla Elma 13-17 yaş kategorisinde Türkiye 3.sü oldu.

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin öğrencilerinin aldığı başarıdan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle Milli Mücadele'nin 100. yılının Türkiye geneli bir şenlikle kutlanacağı bu yıl gerçekleşen yarışmaya gençlerin katılım sağlaması bizim için çok önemliydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda mihenk taşı olan ve Türk milletinin iradesini cesaretini ve inancını ortaya koyan 1919 Kurtuluş Savaşı'nın öneminin gençler tarafından bilinmesi ve bu bağlamda onların duygularını açığa çıkarmaları gerçekten bizim için önem arz ediyordu. Kendi kategorilerinde dereceye giren mektuplar arasında Fatsa Büyük Ata Ortaokulu öğrencisi Süheyla Elma kızımız Türkiye 3. olarak bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Gençlerimiz ödüllerini 15 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan alacaklar” diye konuştu.