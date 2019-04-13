Ecdada yazdığı mektupla birinci oldu

Ordu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Mücadele'nin 100. yılında ‘Gençlerden Ecdada Mektup 1919' yarışması gerçekleştirildi. Üç farklı yaş kategorisinde düzenlenen yarışmada Ünyeli Sudenaz Zor, 13-17 yaş kategorisinde Ordu il birincisi oldu.

“19 Mayıs 1919 Tarihinin Önemi” ve “Milli Mücadele Dönemi” konuları ile ilgili “Gençlerden Ecdada Mektup 1919 Yarışması" 13-17/18-21/22-29 yaş arasındaki öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşti. Yarışmada 13-17 kategorisinde birinciliği kazanan Fatsa Fen Lisesi öğrencisi Ünyeli Sudenaz Zor oldu.

"Azizlerime" diye başlayan mektup ile birinciliği kazanan Sudenaz Zor, "Okulda Ecdada Mektup konulu afişi gördükten sonra sınıf olarak birer metin yazdık. Evde ne yazacağımı çok düşündüm fakat kağıda dökemedim. Daha sonra ailemle bu konuyu paylaştım. Mektubumda 1919 yılına ait günleri anlattım. O güne ait savaşlardaki şehitlerimizden, Nene Hatunları ve Seyit Onbaşı'yı örnek verdim. Birinci olacağımı düşünmüyordum" dedi.

Kızını tebrik eden Baba Zafer Zor ise, "Ben kızımın birinci olacağını düşünmüyordum. Sudenaz çok girişken olduğu için bu başarı bizler içinde sürpriz oldu. Mektubu yazarken bir çok defa beğenmeyip yeniden yazdı. Yazarken aklına gelmeyen yerlerde ağladı. Biz tabii ki ailesi olarak ona moral verdik. Kızımı da ve emeği geçen öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Ordu'da yapılan yarışmalarda kazanan diğer öğrenciler ise şöyle: 13-17 Yaş Kategorisinde; 1. Sudenaz Zor, 2. Süheyla Elma, 3. Ece İlkbahar. 18-21 Yaş Kategorisinde; 1. Büşra Düşkün, 2.Meltem Küçük, 3. Muhammet Emre Topal. 22-29 Yaş Kategorisinde; 1. Özlem Kayadibi, 2. Mehmet Akanpınar, 3. Hakan Yücebaş.

Yarışmalarda dereceye girenler ise daha sonra Türkiye finallerinde yarışacak.