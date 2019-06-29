Eğitim yatırımlarını incelediler

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ilçede yapılan eğitim yatırımlarını inceleyerek Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya'dan bilgiler aldılar.

Yeni eğitim dönemine yetişmesi planlan ve onarımı devam eden okulları gezerek istişarede bulundular. Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulunda tamamlanan fore kazık ve çevre düzenlemesi çalışmalarını, yatırımı devam eden, 32 derslikli ve kapalı spor salonlu Dolunay Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi, Dolunay Anaokulu, 24 derslikli Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve 24 derslikli Kurtuluş İlkokulu inşaatlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgileri aktaran Müdür Saygın Atinkaya, “Fatsa ilçemizde eğitimin kalitesini yükseltmek için hep birlikte hareket ediyoruz. Kısa sürede bu çalışmalarımız bitecek ve eğitim öğretimizi sorunsuz bir şekilde devam ettireceğiz. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.