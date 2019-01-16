Ekipler, hasta vatandaşlar için zorlu şartlarda seferber oldu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan 2 kişi, ekiplerin müdahalesi sonrası hastanelere ulaştırıldı.

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentte, bazı evlerin çatıları uçarken, yüksek kesimlerdeki kat yağışı nedeniyle de mahalle yollarında ulaşım kapandı. Korgan ilçesine bağlı Belalan Mahallesi'nde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Sıdıka Dolak ile aynı ilçeye bağlı Karakışla Mahallesi'nde bacağı kırılan 92 yaşındaki Hasan Eski için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, kar yağışından dolayı kapalı olan mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 3 saatin sonunda kapanan yolu ulaşıma açtı. Hastalar ise 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.