İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elbab şehidi Çalışkancı için mevlit

Suriye’nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 2 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın şehadetinin ikinci seneyi devriyesi dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 2 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın şehadetinin ikinci seneyi devriyesi dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.


Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı için ailesi tarafından Bahçeler Mahallesi'ndeki baba ocağında düzenlenen Mevlid-i Şerif programı gerçekleşti.


Okutulan Mevlid-i Şerif programına Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri, Şehit Kerem Çalışkancı ve tüm şehitler için dua okudu. Mevlit sonrasında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve protokol mensupları, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.