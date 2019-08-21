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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Ordu’nun Akkuş ilçesinde elektrik akımına kapılan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde elektrik akımına kapılan bir vatandaş hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gedikli Mahallesi Galacuk mevkisinde yaşayan özel bir şirket elemanı Cafer Gökmen (44), mahallede elektrik voltajının düşük olması nedeniyle trafoya baktığı sırada akıma kapıldı. Elektrik akımından kurtulamayan Cafer Gökmen olay yerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Gökmen'in cenazesi savcının olay incelemesinin ardından Akkuş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Gökmen'in ailesine taziyede bulundu.

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