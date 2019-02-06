Elektrik kontağı yangın çıkardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında Atilla Çakmak'a (49) ait dairede saat 15.15'te yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen kıvılcımların salonda bulunan buzdolabını tutuşturmasının ardından yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ise kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında evde büyük zarar meydana geldi.

Ev Sahibi Atilla Çakmak, "Ben dükkanda işteydim. Annem de yangın esnasında evin üst katındaydı. Annem üst katta bir anda evden bir koku olduğunu hissetmiş. Büyük ihtimalle elektrik kontağından olduğunu düşünüyorum. Çünkü annem her gün kendi evine çıktığı için doğalgazımızı gündüzleri kapatıyoruz" dedi.

Ev sahibinin annesi Ayşe Çakmak ise, "Ben evin üstünde oturuyordum. Kızım da aşağıdan kokunun geldiğini söyledi. Kapıyı açtığında evin içerisi yanıyordu. Komşular itfaiyeyi aradılar ve müdahale ettiler" diye konuştu.