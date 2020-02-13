İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik prizi yangına neden oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, ilçenin Liseler Mahallesi Cerrahoğlu 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katından dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binanın en üst katında bulunan daireye itfaiye merdiveniyle müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında ev sahiplerinin evde bulunmadığı öğrenilirken, yangının ise ilk incelemelere göre kilerde bulunan elektrik prizinden çıktığı tahmin ediliyor.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.