Elleri ve ayakları yok ama azmi var

Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Emre Şahinkaya yaptığı eserlerle görenleri hayrete düşürüyor.

Doğuştan iki eli ve iki ayağı olmayan genç, İkizce Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları kursunda başarıdan başarıya koşuyor. Doğuştan iki eli ve iki ayağı olmayan Emre Şahinkaya Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kursunda engelin hiç bir şeye engel olmadığını bir kez daha gösterdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları kursunda başarılarını anlatan Emre Şahinkaya, "Evde boş vakitlerim çok oluyordu. Lise eğitimini bitirdikten sonra 5 yıl boyunca hiç bir şey yapmadım. Daha sonra Halk Eğitim Merkezinde açılan el sanatları kursunda taş boyama, kumaş boyama ve ahşap yakmayı öğrendim. Kendimi sanatsal faaliyetlere yönlendirdim" dedi.

"Başarmak için hep mutlu oldum"

Başarmak için hep mutlu olduğunu söyleyen Emre Şahinkaya, "Daha önceden kendime göre üzülüyordum. Kendimce buna bir son vererek artık üzülmeyeceğimi söyledim. Daha sonra kendimi sanatsal faaliyetler içerisinde olmaya adadım. Tabii bende önceleri kafama takıyordum ama artık bu halime alıştım. Tabii kendimde bir ümit belirmesinden sonra açılabilecek kurslara başvurdum. Başarmak için daima mutlu oldum diyebilirim. Zaten buraya amcamın vasıtasıyla geldim. İkizce gibi bir yerde engelliler için çok fazla bir sosyal alan yok" diye konuştu.

"Engelli kardeşlerimin öz güveni olsun"

Başarmak için öz güven olması gerektiğini ve diğer engelli kardeşlerine seslenen Emre Şahinkaya, "Kendilerine öz güvenleri mutlaka olmalıdır. Bunu başaramam, şunu yapamam dememeleri lazım. Daima üzülsem de hep içime attım. Sonra boş ver her şey geride kaldı diyerek yeni bir yola, yani mücadele ve azim yoluna başvurdum. İlk defa eserlerimi görenler şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Emre herkese, engelin engel olmadığını kanıtladı

Emre'nin kursta eğitimi anlatan İkizce Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Parlak, "Emre bizim daha önceden ortaokulda idarecilik yaptığım öğrencim oluyor. Okulda düzenli ve çok iyi bir öğrencimizdi. Daha sonra kendisini Liseye yazdırarak hızlı bir şekilde okulunu tamamladı. Sonrasında ise emekli öğretmen amcası ile beraber gelerek kendisine sanatsal derslerde yardımcı olmaya başladık. Ahşap yakma, taş boyama, bez boyama gibi üç tane kursumuza Emre'yi dahil ettik. Daha sonradan da muhasebe destekli bilgisayar kursuda açarak Emre'yi oraya da dahil ettik. Emre'nin el sanatları yanında en iyi yaptığı iş ise harika bilgisayar kullanmasıdır. Emre gerçekten yetenekli ve çalışkan bir çocuk. Ortaya çıkardığı eserlerde zaten bunun bir örneğidir. Emre buraya ilk geldiği zaman biz kendisine kursların hepsini anlattık. Emre zaten çekingen bir yapıya sahip değil, aksine kendisiyle olan barışık hali ve öz güveni yüksek olan bir öğrencimizdir. Bizler başarmasında sadece kendisine rehberlik etmiş olduk. Ona bizler hep birlikte farklı bir yaşama şeklini tanıtmış olduk. Fakat buradaki başarıya bakıldığında usta öğreticilerimizin de çok büyük bir başarısı var diyebiliriz. Hal Eğitim Merkezi bünyesinde yeni bir sergi açtık. Burada açmış olduğumuz sergiler arasında Emre'nin çalışmaları herkes tarafından daha çok ilgiyle bakıldı. Aslında bakarsak Emre'nin bu çalışma ve azmi herkese bir mesaj verir niteliğindedir. Mesaj ise,"Siz beni engelli zannediyorsunuz ama ben bir çok yetişkinden çok daha başarılıyım. Beni de görün mesajını Emre herkese vermiş oldu" şeklinde konuştu.

"Emre yapabiliyorsa herkes yapabilir"

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Meryem Yazıcı ise, "Emre'yi ben ilk kursiyer olarak gördüğümde bende çok şaşırmıştım. Burada bunları yapabilecek mi diye düşünmüştüm. Ama baktığımda Emre beni utandırdı. Emre ile ilk olarak taş boyamayla başladık. Daha sonra bu yeteneklerini diğer çalışmalara da gösterdi. Sonra kendimce engel diye bir şeyin olmadığını bir kez daha anladım. Emre'nin sayesinde benim bakış açım da değişti. Daha sonra kendisiyle ahşap yakmaya başladık. Sonra kendisi çizimler yaparak ilk çalışmasını Şirinler olarak devam etti. Diğer kursiyer hocalara yaptığı çalışmaları gösterdiğimde hepimiz çok şaşırdık bu duruma. Daha sonra benim üniversiteden öğrencilerim yapılan çalışmayı biz yapamayız dediklerinde ben de Emre'nin çalışmasını ve fotoğrafını gösterdim. Emre yapabiliyorsa herkes yapabilir dedim. O günden itibaren herkesin bakışı ve düşünceleri değişmiş oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

İkizce Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sergide Emre'nin yaklaşık 50 adet yakma çalışması, 5 adet taş boyama ve 5 adet ise bez boyama çalışması olduğu öğrenildi. Emre şimdilerde ise yaptığı ürünlerinin satılması için destek bekliyor.