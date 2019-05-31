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"Emanet" seyirci ile buluştu

Milli Mücadele’nin 100.

Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına sahnelenen "Emanet" isimli tiyatro oyunu Fatsa Kültür Sarayında seyirciyle buluştu.


Anadolu'ya girişten günümüze kadar işlenen süreçte Sarıkamış, Çanakkale ve tarihin seyrini değiştiren olaylardan kesitlerin olduğu tiyatro oyunu çok beğenildi. Tarihe yolculuk yapan izleyiciler duygu yüklü anlar yaşadı.


Oyunun sonunda 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet korunacaktır' mesajı verildi. Milli Mücadele'nin önemli şahsiyetleri anıldı. Salonu dolduran seyirciler ellerinde Türk bayraklarıyla oyuncuların selamına eşlik etti.


Can Sanat Yapımın sahneye koyduğu Emanet'in Genel Sanat Yönetmenliğini İlker Taze yapıyor.

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