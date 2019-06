Türklerin Karadeniz'e ilk giriş kapısı olan Ordu'nun Perşembe Yaylası'nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün desteği ile Ordu'nun Aybastı ilçesinde bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, bin 105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehidi anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

“Atalarımızın en büyük mirası bu topraklar”

Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Bin yıl önce atalarımız bu toprakları bize şehit olarak bıraktı. Bugün de yine memleketin her tarafında bir karış toprağı dahi kimseye vermemek için gençlerimiz memleketin her köşesinde nöbet tutuyor. Bu devletimizin ilelebet yaşayacağının müjdesini veriyor. Bugün de gençlerimiz bu programa gösterdikleri ilgi ile bunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu vatan ilelebet bizimdir, bizim kalacak. Atalarımızdan bizlere en büyük miras bu topraklar. Bu mirası ebediyetten yaşatacağız” dedi.

Türklerin Karadeniz'e giriş kapısı olan Perşembe Yaylası'nda, bu programın 3'üncüsünün gerçekleştirildiğini belirten Genç, “Büyük komutan Danişment Gazi, Malazgirt Zaferi'nde de Alparslan'ın askerlerinden ve komutanlarından en önemli kişi. Burada Türklerin Karadeniz'e giriş kapısında yaralanarak şehit düşüyor. Dolayısı ile bu mirası yaşatacağız” diyerek, programa destek verenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Adem Öztürk, üzerinde yaşanan vatanın, şehitlerin emaneti olduğunu belirtti. Canlarını bu vatan için feda edenlerin kutsal emanetine sahip çıkacaklarını belirten Öztürk, şehit olanları rahmetle andı.

At üzerindeki akrobasi hareketleri ve şovlar nefesleri kesti

Yaklaşık 3 bin kişinin katılım sağladığı gösteride, konuşmaların ardından, atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri düzenlendi. Dünya şampiyonu ve aynı zamanda Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı M. Enis Yurdakök'ün de gösteri yaptığı etkinlikte heyecan dolu dakikalar yaşandı. Katılımcıların büyük beğenisi toplayan etkinlikte at üzerinde akrobasi, at üzerinde ok atma ve at üzerinde karpuz kesme gösterileri de heyecanı arttırdı.