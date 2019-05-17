İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emlak ve ÇTV'de son gün 31 Mayıs

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren ev ve iş yerlerinin 2019 yılı çevre temizlik(ÇTV), emlak, ilan reklam ve yol katılım payı 1.

taksitinin son ödeme süresinin 31 Mayıs tarihinde sona erdiğini açıkladı.


2019 yılı çevre temizlik, emlak, ilan reklam ve yol katılım payı 1. taksitinin son ödeme süresinin 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ermesi ile ilgili duyurular gerçekleştirdiklerini belirten Başkan İbrahim Etem Kibar, ev ve iş yeri sahibi mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve sıkışıklığa mahal vermemeleri için vergilerini ödemeleri hususunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.