Emlak ve ÇTV'de son gün 31 Mayıs

taksitinin son ödeme süresinin 31 Mayıs tarihinde sona erdiğini açıkladı.

2019 yılı çevre temizlik, emlak, ilan reklam ve yol katılım payı 1. taksitinin son ödeme süresinin 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ermesi ile ilgili duyurular gerçekleştirdiklerini belirten Başkan İbrahim Etem Kibar, ev ve iş yeri sahibi mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve sıkışıklığa mahal vermemeleri için vergilerini ödemeleri hususunda uyarılarda bulundu.