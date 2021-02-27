İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet ekiplerinden sıkı denetim

Ordu’da vatandaşların çiftçi kayıt belgesi ile hafta sonları şehir merkezlerinden kırsal mahallelere giderek, sosyal hareketlilik oluşturmalarını önlemek için emniyet ve jandarma ekiplerince sıkı kontrol ve denetimler yapılıyor.

Ordu'da vatandaşların çiftçi kayıt belgesi ile hafta sonları şehir merkezlerinden kırsal mahallelere giderek, sosyal hareketlilik oluşturmalarını önlemek için emniyet ve jandarma ekiplerince sıkı kontrol ve denetimler yapılıyor.


Fatsa ilçesinde 15 kırsal mahalleye giriş olan Konakbaşı mevkisinde jandarma ekipleri tedbir aldı ve izin belgesi olmayan araç sürücülerinin geçişine izin vermedi.


Bolaman Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde ise trafik ve jandarma ekipleri araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.


Yetkililer denetimlerin sık aralıklarla gerçekleşeceğini belirttiler.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.