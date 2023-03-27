Emniyetten 23 ekiple şok asayiş uygulaması

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada sürücülere GBT sorgusu yapılırken, kurallara uymayan araçlar ise denetlendi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı bölgelerinde yapılan uygulamalarda sürücülere ehliyet, genel bilgi tarama (GBT) sorgusu ve eksik evrak denetimi yapıldı. Yapılan uygulamalar neticesinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Fevzi Çakmak, Çınarlık, Kaledere, Gölevi ve Atatürk Mahallesi'nde şok uygulamalar düzenlendi. Yaklaşık 23 kişilik ekiple yapılan uygulamalarda şahıslara GBT sorgusu, ehliyet, evrak kontrolleri yapıldı.

Anlık devam eden şok uygulamaların ise aralıksız süreceği öğrenildi.