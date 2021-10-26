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Emniyetten alkol ve asayiş uygulaması

Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında eş zamanlı trafik, alkol ve asayiş uygulaması yapıldı.

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında eş zamanlı trafik, alkol ve asayiş uygulaması yapıldı.


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ile asayiş ekipleri tarafından akşam saatlerinde ilçe merkezinde oluşan yoğun trafik nedeniyle alkol ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde yapılan denetimlerde sürücüler alkol testinden geçerken, bazı sürücülere ise genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.


Ekipler tarafından 2 saatlik yapılan denetimlerde bazı araç sürücülerine kurallara uyulmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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