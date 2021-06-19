Emniyetten gece yarısı şok denetim

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin giriş noktasında gece yarısı şok denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro, Trafik Şube, Terörle Mücadele ve devriye ekiplerinin katıldığı şok denetimde sürücülere izin belgesi, genel bilgi tarama (GBT), ehliyet, maske ve HES kodu soruldu. Özellikle abartılı egzoz, alkol ve drift yapan sürücülere karşı ani denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gelen her ihbarı değerlendirdiği, vatandaşın huzurunu sağlamak için gece-gündüz çalıştığı ifade edildi.