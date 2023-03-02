Emniyetten şehrin giriş ve çıkışlarında şok denetim

Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Atatürk Mahallesi, Gölevi Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesinde şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan eş zamanlı şok uygulamalarda sürücülere kimlik, ehliyet, muayene, genel bilgi toplama(GBT) gibi denetimler gerçekleştirilirken, ehliyet ve evrak eksikliği olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerin ise aralıksız devam edeceği bildirildi.