Emziğin tatlandırılması diş çürüklerine neden olabilir

Zeynep Başak Yılmaz, “Öncelikle anne sütü de dâhil her tür besinin eğer dişler fırçalanmazsa çürük yaptığı unutulmamalıdır. Ancak özellikle bebeklerin gece beslenmesi, biberona şeker, bal, pekmez gibi tatlandırıcıların katılması, emziğin tatlandırılması bebeğinizin dişlerinde çürük oluşma ihtimalini ve bu çürüklerin hızını artırmaktadır” dedi.

Yanlış beslenme tarzının çocukların dişlerinin erken yaşta hızla çürümesine ve erken çocukluk çağı çürüğü (biberon çürüğü) adını denilen tablonu oluşmasına neden olduğunu söyleyen Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Bu nedenle bebeklik döneminde biberonla verilen sütün şekerli gıdalarla tatlandırılmasından mümkün olduğunda uzak durmak gerekmektedir” diyerek ailelere uyarılarda bulundu.

Meyveli yoğurt çürüğe zemin hazırlıyor

Bebeklerin 1 yaşından sonra devam eden gece emzirmesi ya da biberonla uyunmasının en önemli çürük nedenleri arasında yer aldığını vurgulayan Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, okul öncesi ve okul çağındaki çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle anlattı:

“Şekerli, yapışkan çikolata benzeri veya asitli yiyecek ve içeceklerin olabildiğince azaltılması gerekmektedir. Ancak elbette bu yiyecekler tamamen kısıtlanamayacağından ana öğünlerin hemen ardından verilmesi ve daha sonra dişlerin fırçalanması önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki çürüğe zemin hazırlayan her gıdanın tadı şekerli değildir. İçeriğinde karbonhidrat oranı yüksek olan her besin çürük oluşumuna neden olabilmektedir. Nişasta yönünden zengin, işlenmiş gıdalar; kraker, cips, cornflakes gibi hazır paketli gıdalar, tam tahıllı olmayan ekmekler, işlenmiş süt ürünleri (meyveli yoğurt ve sütler) çürüğe zemin hazırlar.”

Her ara öğünde dişlerin fırçalanması gerekiyor

Ara öğünlerde de daha çok yumurta, et, peynir, süt, taze sebze ve meyve gibi besinlerin tüketilmesinin uygun olacağını söyleyen Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Her ara beslenme sonrası dişlerin fırçalanması ideal yöntemdir. Bu konuda çocuğunuzun gittiği kreşle ya da bakıcısı ile konuşarak fırçalamaya özen göstermelerini isteyebilirsiniz. Ancak eğer fırçalama olanağı yoksa hiç olmazsa çocuğunuzun ağzını çalkalamasını ve şekersiz sakız çiğnemesini öğütleyebilirsiniz. Çocuğunuz bir şeyler atıştırmak istediğinde ona çürük yapıcı olmayan, besin değeri yüksek sağlıklı seçenekler sunmalısınız. Bunlardan bazıları peynir, sade süt veya yoğurt, ayran, çiğ sebzeler veya bir porsiyon meyve, kuruyemişler (ceviz, badem, fındık, kurutulmuş meyveler), tam tahıllı ekmek, protein grubundan (peynir, et, tavuk) ve marul gibi sebzelerle hazırlanmış sandviçler besin değeri yüksek ve sağlıklı besinlerdir” diyerek sözlerini noktaladı.