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En çok tekstil firmalarında istihdam

Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, ilçede en çok tekstil alanında işçi istihdam ettiklerini söyledi.


İstihdam rakamları hakkında bilgi veren Cem Kuru, “2018 yılında aktif olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve çok sayıda bize başvuran kişileri işe yerleştirmeye çalıştık. Programlarımız çevresinde 7 ilçeye hizmet veren bir kurum olarak planlı şekilde çalıştık. 2019 yılına da çok yoğun başladık. Müracaatlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İş başı yapan vatandaşlarımız şu an firmalarında çalışıyorlar. En çok inşaat alanında işsizlik başvurusu var. Sektör biraz yavaş ilerlediği için bu tarz durumlar oluyor maalesef. Ordu İŞKUR İl Müdürlüğümüzde il genelinde 2018 yılında 44 bin 930 bireysel görüşme, 5 bin 589 iş yeri ziyareti, 195 eğitim kurumu ziyareti, 230 iş arama semineri gerçekleşti” dedi.

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