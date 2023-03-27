En dürüst bakkalın en dürüst müşterileri

Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sosyal sorumluluk projesi amacıyla okul koridorunda açılan dürüstlük bakkalı', başında bir görevli olmamasına rağmen başarılı satışlarına devam etti.

İnkur Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler okul koridorunda oluşturdukları dürüstlük bakkalı köşesinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrendiklerini uygulamalı olarak görme fırsatı buluyor. İlk başlarda 'zarar ederiz' kaygısıyla kurulan bakkal kar etmeye başlayınca çocuklar kadar projenin başarılı olmasına okuldaki öğretmenler de sevindi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülşen Gültekin Dündar, öncülüğünde oluşturulan sosyal sorumluluk projesi amacıyla okulun bir köşesi dürüst müşterilerle doldu. Ürünlerin üzerinde yazılan fiyatları görerek alışveriş yapan öğrenciler, raflarda duran gıdaları alarak tezgahta duran sepete ücretlerini ödüyor. Dürüstlük bakkalında öğrenciler hem dürüst olmayı, hem de aynı tezgahta açılan askıda gıda etkinliği nedeniyle başkalarına yardım etmeyi öğreniyor.

“Yardım ve sorumluluk bilincini öğrencilerimizle beraber okulumuzda gösterdik”

Yardımlaşma ve sorumluluk bilincini yapılan etkinliklerle öğrencilere anlatılmak istendiğini ifade eden İnkur Ortaokulu Müdürü Osman Genç, “Yedinci sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde bu etkinliğimiz ders konusu olarak yer alıyor. Ama bizler bunu öğretmen ve öğrencilerimizle beraber okulumuzun koridorunda yapmak istedik. Buradaki hedefimiz öğrencilerimizin yanında herhangi kimse olmadan alışverişlerini yapıyorlar ve oraya koyduğumuz sepete ücretlerini kendileri koyuyorlar. Yani burada dersimizdeki konu gibi Allah ile aralarında maneviyatla alışverişlerini yapıyorlar. Yani onları kontrol eden veya gören bir başkası yok. Çünkü Allah'ın onları gördüklerini onlarda biliyorlar. Bu nedenle etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bununla beraber askıda gıda kampanyası düzenledik. Yine burada öğrencilerimiz ücretleriyle gıdalarını alarak, askıya bırakıyorlar ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ise bir ücret ödemeden istediklerini almış oluyorlar” dedi.