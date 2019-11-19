En fazla pil toplayan okula ödül

Düzenlenen proje kapsamında yüzlerce kilogram atık pil kaynağından ayrı toplanarak geri dönüşüme katkı sağlandı. Başkan Kibar yapılan her çalışmanın destekçisi olduklarını ifade ederek, “Proje kapsamında ilçemizde birinci olan okulumuzu fotokopi makinesi ile ödüllendirdik” dedi.

56 okul arasında Atık Pil Toplama Yarışması düzenlendi

Fatsa ilçesinde yer alan 56 okul arasında atık pil toplama yarışması düzenlendi. Hatice Bahattin Şenel İlkokulunda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Belediye Temizlik İşleri Müdürü Derya Ateşli, “Ülkemiz çapında Fatsa Belediyemiz ve Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneği (TAB) ile yapılan ikili Atık Pil Toplama Protokolü çerçevesinde atık piller belediyemiz tarafından ayrı toplanmakta olup diğer atıklardan ayrı bertaraf edilmesi konusunda, farkındalık oluşturmak üzere 2018-2019 eğitim- öğretim yılı içerisinde Fatsa Belediyemiz tarafından, büyük bir özveri ve duyarlılık göstererek ilimizde 5. sırada, ilçemizde de 1. sırada yer almış ve 206 kilogram atık pil toplayan Hatice Bahattin Şenel İlköğretim Okulumuzu kutluyor, Okul Müdiresi Gönül Çavuş ve öğretmenleri de tebrik ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar tarafından ayrıca okula gösterdikleri emek ve duyarlılık adına okul öğretmenlerinden sınıf öğretmeni Gülay Nar‘a teşekkür plaketi, tüm sınıflara katımlarından ve başarılarından dolayı teşekkür belgesi gönderildi.