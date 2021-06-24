İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enerji hatlarını engelleyen ağaçlarda budama çalışması yapılıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde elektrik şebekesinde rüzgar ve fırtınada ağaç dallarından kaynaklı arızalar oluşmaması ve kaliteli elektrik dağıtımı sağlanması için ağaç budama çalışmaları başlatıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde elektrik şebekesinde rüzgar ve fırtınada ağaç dallarından kaynaklı arızalar oluşmaması ve kaliteli elektrik dağıtımı sağlanması için ağaç budama çalışmaları başlatıldı.


Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) ekiplerince Ordu'nun Kumru ilçesinde elektrik hatları altında ve yanında yer alan, iletkenlere temas etme noktasına gelen ağaç dalları can ve mal güvenliğinin sağlanması, kar, fırtına ve rüzgarda elektrik kesintisine yol açmaması amacıyla budanıyor. Elektriğin, ticari ve teknik kalitesi için bakım çalışmaları kapsamında görevli ekipler planlı olarak elektrik kesintisi yaparak, çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.