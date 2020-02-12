Engelleri aşıp, mutluluğa ‘evet' dediler

Ordulu engelli Cemile Gündüz ile İstanbullu Cevdet Aydın, engellerini bahane etmeyip, ömür boyu mutluluğa ‘evet' dedi.

Ordu'da, dünyaya iki bacağı ve bir eli olmadan dünyaya gelen 50 yaşındaki Cemile Gündüz ile İstanbullu ortopedik engelli yüzde 75 raporlu 55 yaşındaki Cevdet Aydın, arkadaş vasıtası ile İstanbul'da tanıştı. Birlikte iyi anlaştıklarını fark eden çift, engellerini bir kenara bırakıp evlenme kararı aldı. Bu mutlu kararlarını yakınlarına da bildiren çift, çevredekilerin takdirini topladı. Çift için, Altınordu Belediyesi Nikah Salonunda nikah düzenlendi. Çiftin bu mutlu gününe arkadaşları ve yakınları da katılarak eşlik etti.

"Hayatı paylaşmak istedim"

Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Cemile Gündüz, “Hayatı paylaşmak istedim, hayatın yükü oldukça ağır. Hikayemi bilenler bunu biliyor. Kendisi ile İstanbul'da arkadaşlarımızın vasıtası ile tanıştık. Sonra da evlenmeye karar verdik. Onun da hayatı yalnız geçiyordu. Benim de hayatta desteğe ihtiyacım vardı. Hayat paylaştıkça güzel. Bu nedenle evlenmeye karar verdik. Bugün de nikahımızı kıydık, inşallah bundan sonrası güzel olacak” dedi.

Damat Cevdet Aydın ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Hayat paylaştıkça daha güzel oluyor. Hayatımız inşallah bundan sonra daha iyi olur. Bir ömür birlikte olmaya karar verdik, engelleri aşıp birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Nikahları kıyılan Cemile ve Cevdet Aydın çiftine mutluluklar dileyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkı Tören, onlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, makamında ikramlarda da bulundu.