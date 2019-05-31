Engelli ve yaşlı vatandaşlara bayram hizmeti

Altınordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen “Temiz Evim” projesi kapsamında evleri temizlenen, aşevi aracılığı ile her gün sıcak yemek gönderilen, evlerindeki küçük tamir işleri yapılan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın haneleri, asıl mesleği boyacılık olan ve denetimli serbestlik gören hükümlüler tarafından boyanıyor.

Ramazan Bayramı öncesinde, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin boya, badana ve temizlik işlerine ağırlık verdiklerini belirten Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, “Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Biz de yaşlı, engelli ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi bayram vesilesiyle artırdık. Özellikle evlerinde boya, badana, tamirat ve temizlik ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın, engellilerimizin evlerini, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında boya, badana yaptırıyoruz. ‘Temiz Evim' projesi kapsamında evlerinin bakım ve temizliğini yaptırıyoruz. Başka ihtiyaçları varsa onları da karşılıyoruz. Böylece onları bayrama hazırlıyoruz. Çünkü, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da bayramı huzur ve mutluluk içinde karşılamasını ve yakınları ve sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmelerini arzu ediyoruz” dedi.