Engelliler çakı gibi asker oldu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli vatandaşlar için Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Temsili Askerlik Yemin Töreni' düzenlendi.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Temsili Askerlik Yemin Töreni'nde bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, “Bugün 180 yıldır milletine sadakatle hizmet eden Jandarma Genel Komutanlığı'nın saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli kardeşlerimiz, heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giydiler ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gururla durmaktadırlar. Sizleri şanlı ordumuzun, şerefli birer askeri olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başer, “Bir kısmınız doğuştan, bir kısmınız ise hayatın belirli bir sürecinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatınıza bu şekilde devam etmek zorunda kaldınız. Ancak, şunu bilmelisiniz ki, yaşama sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umudu, hiç kaybetmemeniz ve hayat tutunma adına gösterdiğiniz azim ve kararlılıkla hepimize örnek teşkil ediyorsunuz” diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, konuşmasında ailelere de seslenerek, “Değerli aileler, kutsal askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki parıltıyı büyük bir memnuniyetle görüyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimize vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak, verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Programda temsili askerlik yapan erler adına Oğuzhan Top‘un konuşmasının ardından ise and içme töreni yapıldı. Program engelli askerlerin künye ve belgelerini almaları ile sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, ODÜ Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daire müdürleri, jandarma komutanlığı personeli, vatandaşlar ve engelli yakınları katıldı.