Engelliler Haftası'nda engelsiz gösteri

Ordu'nun Ünye ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri duygusal anlar yaşattı.

Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından her yıl kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle yaklaşık 30 öğrenci birbirinden farklı gösteriler yaptı. Her yıl geleneksel olarak Engelliler Haftası nedeniyle çeşitli gösterilere imza atan Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi bu yıl da hazırladıkları gösterilerle izleyenlere keyifli ve duygulu anlar yaşattı.

Gösteri öncesi konuşan Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ahmet Ali Tikenoğlu, "Doğuştan ya da bir kaza sonucu bedensel ruhsal sosyal faaliyetlerini çeşitli nedenlerden kaybetmiş vatandaşların yaşama tarzıdır. Özel gereksinimli bireylere yapacağımız bir iyileştirme bir gün bize de lazım olacağını düşünerekten hareket etmeliyiz. Görmeyenlere göz, duymayanlara kulak, yürüyemeyenlere ise ayak olmak zorundayız. Bu konuda toplumun en üstünden en alt kesime kadar herkesin sorumluluğu vardır. En büyük engel imkansızlıktır. İmkan verildiğinde yaşantılarını bu bireyler zevke dönüştürmektedirler. Öğrencilerimiz bu zevklerini okulumuzun el sanatları sergisinde sergilemişlerdir" dedi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise, "Hiç bir engel bir insanın mutlu ve başarılı olmasına neden olamaz. Bu nedenle özel gereksinimli bireylerimize sevgiyle yaklaşmalı ve onları dinlemeliyiz. Onlarında geleceğe yönelik umutlarının ve ideallerinin olduğunu unutmamalı ve bu hayatı onlarla beraber paylaşmalıyız. Devletimiz bu amaçla eğitim sağlık ve istihdam yönünden insan haklarına ait hizmetleri özel gereksinimli bireylere sunmaktadır. Özellikle son günlerde çıkarılan yasalarla örgün eğitime ek olarak bakım ve rehabilitasyon, evde bakım ve destek hizmetleri verilmektedir. Bugün ilçemizde 404 çocuğumuz okullarımızda tam zamanlı eğitim almaktadır. 34 özel eğitim sınıfımızda 129 öğrencimize eğitim vermekteyiz. Okula gidemeyecek durumda olan 23 öğrencimize evde eğitim vermekteyiz. Ayrıca iki özel eğitim okulumuz ve üç özel rehabilitasyon merkezimiz ile özel gereksinimli öğrencilerimize eğitim vermekteyiz" şeklinde konuştu.

Program özel öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları gösteriler ile devam ederken, bazı veliler ise duygulu anlar yaşadı. Gösteri sonunda Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, öğretmenler ve velilerle toplu fotoğraf çektirdi. Program sonunda ise protokol tarafından Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin hazırladığı el sanatları sergisi gezildi.