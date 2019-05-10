Engelsiz bir dünya için yürüdüler

Ordu'nun Ünye ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle "Engelsiz Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi. Yüzüncü Yıl mevkisinden başlayan yürüyüşe Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da eşlik etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi Başkanı Mahmut Bek burada yaptığı açıklamada, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediğimiz yürüyüşümüzde engelsiz yaşama dikkat çektik. Tüm Türkiye'de Engelliler Haftası'na çeşit etkinliklerle dikkat çekiliyor. Başta Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olmak üzere Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi, Ticaret Borsası Engelliler Okulu, Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarımız, engellilerimiz ve aileleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri etkinliğimize katıldı. Ben vatandaşlarımızın engellilerimize karşı biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

Tavlı: “En büyük engel körelmiş vücutlardır"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Eğer bir engel arıyorsak, bilinmeli ki en büyük engel körelmiş kalplere sahip olan vücutlardır. Engelli olmak bir kusur değildir. Eğer bir engel arıyorsak, bilinmeli ki en büyük engel körelmiş kalplere sahip olan vücutlardır. Bilmeliyiz ki hepimiz bir engelli adayıyız. Gelin hep birlikte engellilerimizin engellerini kaldıralım. Onların geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için işbirliği içinde olalım. Bu anlamda, hükümetimiz tarafından engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmış, engelli istihdamında ciddi artışlar sağlanmıştır. Evde bakım hizmetlerinden binlerce vatandaşımızın faydalanması sağlanmıştır. Bizler, engelli vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Güney: "Hayatı paylaşmak için engel yoktur"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "Engelleri aşmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, uzanan eli tutmak, sırtımızı birbirimize dayamak, hayatın yükünü paylaşmak, güven vermek ve güven duymak, birlikte yürümek, beraber gülmek, yaraları sarmak, engelli kardeşlerimizi hatırlamak ve unutmamak, hayata gönül penceresinden bakmak için tüm gündelik telaşlara ara veriyoruz. Hayatı paylaşmak için engel yoktur" şeklinde konuştu.