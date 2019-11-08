Engelsiz şampiyonun hedefi 2020 Tokyo

İtalya'nın Bari Kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ordu'yu ve Türkiye'yi temsil eden K-43 Kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Şeyma Nur Emeksiz, hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonu olan Şeyma Nur Emeksiz, antrenörleri Halil Öziş ve Olcay Tercan, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti. Kazanılan başarılardan dolayı antrenörlerimizi ve sporcuyu tebrik eden Genç, başarılı sporcuyu çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Genç, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde spor her geçen gün daha da ileri noktalara gelecektir” dedi.

Avrupa Şampiyonu olan Şeyma Nur Emeksiz de, kazanılan bu başarılara yenisini eklemek istediğini ve hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda Altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.