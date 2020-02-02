Ordu'nun Ünye ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye'ye kazandırılacak Organize Sanayi Bölgesi'nin, Kültür Merkezi'nin ve Ünye-Akkuş yolunun takipçisi olduklarını ifade etti.

MHP Ünye ilçe teşkilatı, düzenlenen kahvaltı programında muhtarlar, oda başkanları ile bir araya geldi. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Ünye ve diğer ilçeler için yapılması gereken projeler ve sorunlar konuşuldu.

Enginyurt, "Benim vekil olmamda en büyük pay sahibi AK Parti'lilerdir"

Kahvaltı programında konuşan ve Cumhur İttifakı'nı Orduluların çok iyi anladığını ifade eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ben 24 Haziran'da Ordu halkına şunu söyledim. Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'ya Cemal Enginyurt lazım dedim. Beni seçerseniz mecliste sizin adınıza her türlü mücadeleyi veririm dedim. O gün Ordu halkı bana inandı. 17 yıldır AK Parti'li ve AK Parti'den başkasına oy vermemiş olmalarına rağmen iki oyun birini, üç oyun birini şahsıma layık görerek benim milletvekili olmamda en büyük pay sahibi AK Parti'lilerdir. Huzurlarınızda bir kere daha onlara teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhur İttifakı'nı Ordu gerçekten iyi anladı" dedi.

Enginyurt: "OSB, Kültür Merkezi, Ünye - Akkuş yolunun takipçisiyiz"

Ünye'de yapılması gereken projeleri takip ettiğini ifade eden Enginyurt, "Ünye'mizin OSB'sini kendimize dert edindik ve OSB'nin istimlak problemi noktasında çözüme kavuşuldu. OSB'nin alt yapı ihalesi yapılacak. Ünye en kısa zamanda hak ettiği OSB'ye kavuşacak. Ünye-Akkuş yolunu ise mecliste dile getirdik. Sayın Ulaştırma Bakanına yapacağının en güzel iş Akkuş-Ünye yolunu genişleterek derhal kullanılabilir hale getirmek olduğunu söyledik. Fatsa ve Altınordu'nun Kültür Merkezi var Ünye'de Kültür Merkezi olmadığı için sohbetimizi burada yapıyoruz. İhalesi yapılmış, her şeyi tamamlanmış ama para çıkmamış, müteahhit neredeyse işi feshetme noktasına gelmiş. TBMM'de konuyu gündeme taşıdık, taşımaya devam ediyoruz. İnşallah Ünye Kültür Merkezi'ni de Ünye'ye layık bir Kültür Merkezi açılması için üzerimize düşeni yerine getireceğiz" diye konuştu.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen istişare toplantısına ayrıca Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir, MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, Ünye'deki muhtarlar, dernek ve oda başkanları ile partililer katıldı.