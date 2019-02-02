Enginyurt: "Büyükşehir ve 17 ilçede AK Parti'yi destekleyeceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın gereği olarak Ordu'da Büyükşehir ve 17 ilçede AK Parti'yi destekleyeceklerini hatırlattı.

Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasını (ÜTSO) ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Cemal Enginyurt, "Bizler 7 aydan bu yana mücadele veriyoruz. Önce fındık arkasından da Ordu'nun birikmiş sorunlarının çözümleri için mücadele ettik. Ancak maalesef gerek devlet yatırımlarından gerekse acil beklenilen hizmetlerden gerekli olan yatırımları alamaz hale geldik. Ünye'nin yıllardır kanayan yarası ve olmayan organize sanayi bulunmamaktadır. Organize sanayi Ünye için çok büyük bir yatırım olacaktır. Ben seçimlerden önce 19 ilçenin ve Ordu'nun sesi olmak için söz vermiştim. Ünye, Fatsa ve Ordu Organize Sanayilerinin 100 milyonun üzerinde bir paraya ihtiyaç olduğunu ve bu paranın acilen tedarik edilmesi gerektiğini, bu organize sanayi hayata geçirilirse 20,25 binin üzerinde insanın istihdam edileceğini ifade ettim ve bunun takipçisi oluyorum" dedi.

Ünye Kültür Sarayı konusu

Kültür Sarayı konusunda Ünye'nin birlik olması gerektiğini vurgulayan Enginyurt, "Ünye Kültür Sarayının ihalesi bitmiş, kabulü yapılmış ancak başlamıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘yüzde 70'in üzerinde olanları bitirmeye çalışıyorum, onun için orayı yapmayacağız' diyor. Ben buna tepki gösteriyorum ancak maalesef bu konuda ve diğer sorunlarda destek bulamıyorum. Ben tek başıma muhalefet ediyor ve Ünyelinin bu konularda bir talebi yokmuş gibi algılanıyor. Bizler bu konularda memnuniyetsizliğimizi göstermek ve birbirimize destek olmak durumundayız" diye konuştu.

“Büyükşehir ve 17 ilçede AK Parti'yi destekleyeceğiz”

Seçimlere AK Parti'nin 17 ilçede adaylarını destekleyeceklerini ifade eden Cemal Enginyurt, "31 Mart seçimlerinin de ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimleri çok önemsiyoruz ve bu seçimlerin hem Ordu hem de Türkiye için büyük önem taşıdığına inanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı kapsamında aldığı birlikteliğin gereği olarak bu seçimlerde, sizlerin de yakından takip ettiği gibi Çamaş ve İkizce ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi adayları ile 17 ilçede ve Büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarını destekleyerek seçime gideceğiz” şeklinde konuştu.

ÜTSO Başkanı İrfan Akar da Enginyurt'a seçimlerde başarılar diledi.