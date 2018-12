Ordu'nun Fatsa ilçesi Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulunun "Erasmus +KA229" stratejik okul ortaklıkları projesi kabul edildi.

Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu Müdürü Şinasi Karataş, "Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 yılı teklif çağrısı döneminde bizzat yazdığı ve başvurusunu Romanya Ulusal Ajansı koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği 'Be Buddy NOT Bully ( zorba olma arkadaş ol) adlı Erasmus+ KA229 Stratejik Ortaklık Projesi kabul edilmiştir. Proje; Türkiye, İspanya, Litvanya, Romanya ve Bulgaristan olmak üzere 5 ortaklı bir projedir ve Eylül 2018'de başlamış olup Ağustos 2020'de sona erecektir. İki yıl devam edecek olan proje , genel anlamda dezavantajlı (anne-babası ayrı ve babası il dışı ya da yurt dışında çalışan) öğrenciler üzerine odaklanarak bu öğrenciler üzerinde oluşan duygusal boşluğun olumsuz durumlarla son bulmasının ve bu olumsuzluğun okullarda akran zorbalığı olarak baş göstermesinin önüne geçmek amacıyla etkinlikler düzenlenmesine olanak sağlayacaktır. Proje kapsamında 5 hareketlilik planlanmış olup her bir hareketliliğe 2 rehber öğretmen ve 4 öğrenci olmak üzere toplamda 8 rehber öğretmen ve 16 öğrenci katılacaktır. Son olarak, tüm ortak ülkelerden katılımcı öğrenciler ve rehber öğretmenler ilçemiz okullarından Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulunda ağırlanacaktır. Projenin toplam bütçesi 136 bin 140 avrodur. Proje kapsamında ilk hareketliliğimiz 2-8 Aralık 2018 tarihleri arasında Bulgaristan'a gerçekleştirilecektir. Bu hareketliliğe Okulun İngilizce Öğretmenleri Havva Dur ve Esra Serdar rehberliğinde Selin Ceyda Orhan, Eren Şahin, Kadircan Silme ve Buse Agay isimli öğrenciler katılacaklardır. 'Be Buddy NOT Bully' projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde öğrenciler yabancı dillerini geliştirme imkanına sahip olurken hem de farklı ülke kültürlerini görme ve tanıma fırsatına sahip olacaklardır. Ülkemizi ve ilçemizi yurt dışında temsil etme olanağı bulunan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.