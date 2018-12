Erasmus projesi sertifika töreni

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından uygulanan Erasmus ve projelerinin bu yıl 3'üncüsü düzelendi.

Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alan öğrencilerinin Avrupa'da staj yapmalarına olanak sağlamak amacıyla projeye katılan 20 öğrenciye ve 4 öğretmene sertifika ve başarı belgeleri verilirken, ulusal ve uluslararasında dereceye giren diğer 11 öğrenciye ise sertifikaları verildi.

"Proje sonunda entegrasyon belgesi alacağız"

Programda konuşan Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Türköz, “Ülkemiz ekonomisinde önemli rolü olan ve zengin potansiyelinin olduğu turizm alanında ilgili 5 dalda eğitim öğretim yapan okulumuz bilişim, iletişim ve etkileşimin geliştiği değişimin çok hız kazandığı günümüz şartlarında alandaki gelişmeleri takip etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı paydaşlarıyla Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerine katılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılında öğreticiler ‘Avrupa Mutfağına Ait Lezzetler'in peşinden 2017-2018 öğretim yılında ise ‘Ünyeli Genç Turizmciler Staj İçin Avrupa'da' adlı projelerini gerçekleştirmiştir. 2018-2019 öğretim yılında ‘Turizm Eğitimcileri Avrupa Turizmini Keşfediyor Projesi'ni gerçekleştirecektir. Bu yıl 3. düzenlediğimiz Erasmus projesinde 20 öğrencimiz ve 4 öğretmen arkadaşlarımızla bu projelerimizi gerçekleştirdik. Proje sonunda ise entegrasyon belgesi almaya hak kazanacağız" dedi.

"Bu proje ile farklı kültür alanları keşfediliyor"

Erasmus projesinin kurumlar arası iş birliğini teşvik etmeyi amaçladığını söyleyen Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Eğitim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler üretip hayata geçirmeleri ve kısa süreli öğrenci ve personel değişikliği yapabilmeleri için karşılıksız maliyet sağlanmaktadır. Bilindiği gibi mesleki ve teknik eğitimde nitelikli iş gücü ihtiyacı her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu projeler sayesinde öğrenci ve öğretmenlerimiz yurt dışı deneyimi yaşamakta ve farklı yaşam ve kültür tarzlarını tanıma ve öğrenme imkanı bulmaktadırlar. Böylelikle öğrencilerimin hayata bakış açısı değişmekte ve alanlarında ufukları genişlemekte sorumluluk duyguları artmaktadır" diye konuştu.

"Bu proje 10 yıldır ülkemizde uygulanıyor"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bir amaç bir hedef bir heyecanla yola çıktınız. Eğitimdeki hedeflerimi gerçekleştirmek bizden daha iyi uygulamaları öğrenerek onları taklit etiniz, kendinizi geliştirdiniz. Buradaki arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza bu anlamda katkı sağlayacaksınız. Erasmus projeleri 10 yıla yakın ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanılıyor" ifadelerini kullandı.

Erasmus Plus Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketliliği Proje Koordinatörü Mehmet Güngör Can ise, "Erasmus Plus programı organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin sorumluluğunda olan ve Avrupa Birliği'ne üye adayların eğitim gençlik ve spor alanında politikalarını desteklemek ve geliştirmek için 2014-2020 yıllarında gerçekleştirilen bir programdır. Erasmus Plus projesi yine yaş ve eğitimlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazanılması onların kişisel gelişimlerini güçlendirmesi ve istihdam olanakları amaçlanmaktadır. Erasmus Plus Mesleki Eğitim Öğrenici Personel Hareketliliği Projesi ise mesleki eğitimde öğretmen öğrenci ve yeni mezunların belirli bir süre ile Avrupa Birliği'nde mesleki faaliyetlerde bulunmaları için mali bir kaynak sağlayan bir programdır” şeklinde konuştu.

Program sonunda “Ünyeli Genç Turizmciler Staj İçin Avrupa'da” adlı projenin İtalya akışına katılan öğretmen ve öğrencilerine, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 16. İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali'nin de bireysel ve ekip olarak yiyecek içecek hizmetleri alanında dereceye giren öğrencilere Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk tarafından başarı belgeleri verildi.