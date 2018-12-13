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Erasmus projesinin ilk ayağı Hırvatistan'da gerçekleşti

Ordu’nun Fatsa ilçesi Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, İngilizce Öğretmeni Aysel Teke tarafından hazırlanan ve Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye, Portekiz ve Polonya’nın ortak olduğu Raising Responsible Citizen(Sorumluluk Sahibi Gençler Yetiştirme) adlı ERASMUS+ projesinin ilk haraketliliğini Hırvatistan’da gerçekleştirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, İngilizce Öğretmeni Aysel Teke tarafından hazırlanan ve Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye, Portekiz ve Polonya'nın ortak olduğu Raising Responsible Citizen(Sorumluluk Sahibi Gençler Yetiştirme) adlı ERASMUS+ projesinin ilk haraketliliğini Hırvatistan'da gerçekleştirdi.


Projenin ilk ayağında Hırvatistan hareketliliğinin konusu, doğa ve çevre bilinci kazanmak, doğayı ve çevreyi korumak oldu. Projenin Hırvatistan hareketliliğine Proje Koordinatörü Aysel Teke ile Okul Müdür Başyardımcısı Abdullah Yüksel, öğretmenler Mehmet Eren ve Elif Gümüş, 11.sınıf öğrencileri Bedirhan Şahin, Güldane Koç ve İrem Ordu katıldı.


Ev sahipliği Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'e bağlı Zapresic kasabasında bulunan Ban Josip Jelacic Lisesi tarafından yapılan ilk hareketlilikte Fatsa ekibi, Hırvatistan'ı nüfus ve yüzölçümü olarak ülkemize göre küçük ve soğuk fakat samimiyet, dost canlılığı ve misafirperverlikte bizimle aynı değerleri taşıyan bir ülke olarak nitelendirdi.


Hırvatistan'da çok sıcak karşılanan Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, proje ortağı ülkelerin eğitim sistemlerini yakından tanıma olanağı bulup koordinatör okulda derslere girdi.


Hırvatistan eğitim sistemini eğitim sistemimizle karşılaştırma fırsatı bulan Fatsalı öğrenciler ve öğretmenler proje kapsamında başkent Zagrep'i, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de bulunan Plitvice Göllerini gezdi.


Ayrıca projede yer alan öğretmen ve öğrenciler, düzenledikleri seminer ve sergilerle Türkiye'yi, Türk kültürünü ve eğitim sistemini katılımcı ülkelere tanıttı.

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