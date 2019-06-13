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Ergün Taşçı'nın acı günü

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın annesi Rahime Taşcı (83) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı'nın annesi Rahime Taşcı (83) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süredir tedavi gören Taşcı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Taşcı'nın cenazesi, Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'ndeki İslamdağ Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.


Cenaze törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz başta olmak üzere AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ergün Taşcı cenazede taziyeleri kabul etti.

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