Erik ağaçları kışın çiçek açtı

Ordu'da kış ayında çiçek açan ve filizlenen erik ağaçları görenleri şaşırtıyor.

Ordu'da kış mevsiminin tam anlamıyla yaşanamaması, bazı meyve türlerinin de erkenden çiçek açmasına yol açtı. Sıcak ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden güneşli havalar sonucu, sahil kesimlerdeki erik ağaçlarında açan çiçekler güzel görüntüler de oluşturdu. Filizlenen ağaçları görenler duruma şaşırırken, “Son yıllarda aslında normal zamanından önce çiçek açmaya başlıyordu ama bu kadar erken açtığını ilk defa görüyoruz. Galiba mevsimler değişiyor” yorumunda bulundular.