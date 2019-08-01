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Erikler marmelada dönmeye başladı

Ordu’da erikten marmelat yapımına başlanıldı.

Ordu'da erikten marmelat yapımına başlanıldı.


Gülyalı ilçesinde olgunlaşan erikleri toplayan vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle marmelat yapıyor. İlçede vatandaşlar tarafından yapılan organik erik marmelatları büyük ilgi görüyor. Odun ateşi ile büyük kazanlarda kaynatılan erikler, büyük bir özveriyle marmelada dönüyor. Kaynatılarak süzgeçten geçirilen 50 kilo erikten, yaklaşık 10 kilo marmelat elde ediliyor.


Büyük emek verilerek yapılan erik marmeladının doğal olduğunun altını çizen Yaşar Kılıç, "Erik marmeladını yapmak zahmetli bir iş olmasına karşın, doğal olduğu için severek tüketiyoruz. Yaptığımız marmelat hafif ekşi olsa da bir yiyen mutlaka tekrar yemek istiyor. Ben ve ailemin vazgeçilmez bir yiyeceğimizdir" dedi.

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