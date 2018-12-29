Eroğlu: “İkinci yarıya umutla bakıyoruz”

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor Kulubü Başkanı İbrahim Eroğlu, "Sezonun ikinci yarısına daha umutlu bakıyoruz" dedi.

Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Eroğlu yaptığı açıklamada, "Sezon başında Fatsa Belediyespor kulübünden beklentiler farklıydı. Ligde ismi duyulmuş oyuncuları transfer etmiş fakat ardından bir yönetim krizi takımda ciddi derecede yaşanmıştı. İlk başta iyi başlayamadık ve ilk 5 haftayı maalesef kaybettik. Biz takımın kayyuma gitmemesi için yönetim oluşturduk. Önümüzde bir süreç var bu süreçte tekrardan bir kongre yapacağız. Ligin ilk yarısını daha üst sıralarda bitirebilirdik daha iyi sonuçlar alabilirdik ama buna da şükür diyoruz. Lige yeni yükselmiş bir takım olarak 3. ligde nasıl mücadele edeceğimizi öğrendik. İkinci yarıya daha umutlu bakıyoruz. İnşallah daha iyi neticeler elde eder, Fatsa'yı daha iyi yerlere taşırız" dedi.

"5 futbolcu transfer edeceğiz"

Başkan Eroğlu, "Ligde biz isimli topçuyla yada isimsiz topçunun arasında fark olmadığını gördük. Önemli olan yüreğiyle top oynayanı transfer etmekmiş. Çok para vermek iyi topçu getirdin anlamına gelmiyor bunu bizzat yaşadık. Takımdan ayrılacaklar da var. Bunu yönetimle görüştükten sonra değerlemesini yapacağız. Kadro dışı kalan oyuncularımız var. Bizim en büyük sıkıntımız topçuların parasının ödenmemesiydi ama bu sorunu bir nebzede olsa aştık ama ekonomik anlamda sıkıntılar var. Diğer kulüplerde bizimle beraber aynı sıkıntıları yaşıyor. Tabi bizim en büyük şansımız belediyeyle beraber iş birliği içinde olmamı. Bize insanların güven duymasına netice sağladı ama yeterli maddi desteği bulamadık. Bunun için elimizdeki futbolcuların bir kısmını göndererek mütevazi bir kadroyla 3. Lig'de mücadele edeceğiz. 5 futbolcu transfer etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Tek yürek olursak başarı gelir"

Eroğlu, "Bizim kadromuz gerçekten iyi topçularla kurulmuş bir kadro. Son 10 maçımızı tamamen gençlerle oynadık. Son Diyarbekir maçında sahada asgari ücretle oynayan 4 futbolcu, Serik Belediyespor maçında ise 3 tane oyuncumuz kadroda yer aldı ve bu maçları yürekle kazandık. Biz şuanda geçiş dönemindeyiz. Hocayla tribün arasında zaman zaman tartışmalar olabiliyor. Taraftar tabi sürekli galibiyet istiyor ama 3. Lig'de maalesef böyle olmuyor. Teknik direktörümüzden ve yönetiminden şüphem yok olsa gönderirdik. Olay teknik direktörde değil futbolcularda bitiyor bunu göremiyorlar. Hedefimiz ligde tutunmak. Bu anlamda Fatsalı sporseverlerden destek bekliyoruz. Biz ne zaman tek yürek olursak başarıda ardından gelir" diye konuştu.