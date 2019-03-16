Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum" başlıklı bir konferans veren Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Esma Erten, “Peygamberimizin en büyük mücadelelerinden biri kadın hakları mücadelesi olmuştur” dedi.

Fatsa'da, Diyanet İşleri Başkanı Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Esma Erten'in katılımlarıyla "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum" konulu konferans gerçekleştirildi. Müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Müftüsü Hamza Bayram, “İnsanlığın önemli meselelerinin, sadece bir gün tahsis edilerek çözülebilmesinin mümkün değildir. Kadınların hakkını korumayı tavsiye eden bir peygamberin ümmeti olduğumuzu, ilk vahyin nüzulü ile beraber İslam'ın kadına hak ettiği değeri vererek sizin en hayırlınız kadınlarına en güzel muamelede bulunanlarınızdır, düsturuyla bütün kadınlarımızın hukukunu, değerini ve kıymetini ortaya koymuştur” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Esma Erten ise yaptığı konuşmada, ''Kur'an-ı Kerim, insanlığın kadın tasavvurunu, insanlığın kadına bakışını değiştiren bir kitap olmuştur. Sevgili Peygamberimizin rahmet mesajlarını dünyaya yaymaya başladığı günden itibaren Mekke ve Medine yıllarını incelediğimiz zaman göreceksiniz ki, aslında Peygamberimizin en büyük mücadelelerinden biri kadın hakları mücadelesi olmuştur. İslam Peygamberi hayatının hiçbir yerinde kadını dışlamamıştır” şeklinde konuştu.

Erten konuşmasında kadın ve erkek arasında sağlanacak adaletin mutluluğu da beraberinde getireceğini, adalet denilince akla adliye saraylarının geldiğini ancak adaletin öncelikle toplumun temeli olan ailede sağlanması gerektiğini belirterek adalet terazilerinin belki de en hassası kadın ve erkek arasındaki adalettir" ifadesini kullandı.

Program Erten'e çiçek ve hediye takdimiyle sona erdi.