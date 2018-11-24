Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokaktaki başıboş eşeği eliyle besleyen kadın, sosyal medyayı salladı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Emniyet Caddesi'nde refüjde yağmur altında yiyecek arayan eşeğe bir kadın yem verirken Ünal Dalar tarafından fotoğraflandı. Dalar fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Fotoğraf kısa sürede büyük beğeni aldı.

Yağmur altında başıboş eşeğe yem veren kadını gördüğünde çok duygulandığını ve sosyal medyaya atarak duygularını paylaştığını ifade eden Ünal Dalar, “Sokaktaki hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Yaz aylarında bu hayvanları kullanıp, kış aylarında dışarı atan insanları kınıyorum. Bir kadının sokaktaki eşeği beslediğini gördüm ve çok duygusal anlar yaşadım. O anı da fotoğraflayarak sosyal medya ya attım ve günün en çok paylaşılan fotoğrafı oldu. İyi insanlar hep var olsun” dedi.