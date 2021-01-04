Eşi tarafından tehdit edilen kadını Vali kurtardı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk annesi G.D. isimli bir kadın sosyal medya aracılığıyla Ordu Valisi Tuncay Sonel'e ulaşarak boşanma aşamasında olduğu eşinden ölüm tehditleri aldığını söyledi. Vali Sonel çaresiz kadının yardım çığlığına sessiz kalmadı, tehditler savurduğu iddia edilen eş ile ilgili olarak "Gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır" yanıtını verdi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk annesi G.D. iddialara göre yaklaşık 1 ay önce 'boşanmak' istediğini söyleyen eşi A.E.D. tarafından terk edildi. Bunun üzerine genç kadın çocuklarını ve eşyalarını alarak ailesinin yanına döndü. Bu sırada genç kadın avukatı aracılığıyla da boşanma davası açtı.

"Koruma kararı çıktı ama yine geldi”

Terk ettiği eşinin kendisi hakkında boşanma davası açtığını öğrenen A.E.D. iddialara göre birkaç gün sonra eşinin cep telefonuna mesaj atarak boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi, ancak eşinden olumsuz yanıt aldı.

A.E.D.'ye kararının kesin olduğunu söylemesinin ardından tehdit mesajları almaya başladığını söyleyen G.D. sosyal medya aracılığıyla Ordu Valisi Tuncay Sonel'e ulaşarak, "Daha önce defalarca boşanmak istedim, fakat aileme zarar verebilir düşüncesiyle vazgeçmiştim. Ailemin desteği, arkalarımda durmaları ile boşanmaya kesin karar verdiğimi söyledim. Bunun üzerine tehdit mesajlarına başladı. Avukatla görüşüp koruma kararı çıkarttık. Bir süre sonra evimizin önüne geldi ve babamla arbede yaşadılar. Jandarma tarafından hastaneye götürüldüğünde 182 promil alkollü olduğu görüldü. Gerek telefonumdan gerek Facebook hesabından küfürlerine ve tehditlerine devam etti. Bir sürü mesaj ve ekran görüntüsü mevcut elimde. Suç duyurusunda bulunduk, ama hala dışarıda. Lütfen devlet büyüklerinden yardım istiyorum" mesajını gönderdi.

"Kanınla boğularak öleceksin”

Eşinin çocuklarını da alıp ailesinin yanına gitmesi ve boşanma davası açmasına çok öfkelenen A.E.D. iddialara göre bu kez eşine telefon ve sosyal medya aracılığıyla "Genzine kan tadı gelince yalvaracan. Kanınla boğularak öleceksin" gibi çok sayıda tehdit mesajları göndermeye başladı. 2 çocuk annesi G.D. bu mesajları da Vali Sonel'e gönderdi.

Vali Sonel'in talimatının ardından A.E.D, Sivas'ta bir otelde gözaltına alınarak Ordu'ya getirildi.