Eski Bakan Kürşat Tüzmen, Ordu'da kano yaptı

ve 60. Hükümetlerde Devlet Bakanı olan, eski AK Parti Milletvekili Kürşat Tüzmen, özel bir televizyon kanalında program yapmak üzere geldiği Ordu'da yaylada kayak, denizde kano yaptı.

Devlet Bakanlığı döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i ziyaret eden Kürşat Tüzmen, Ordu'nun güzelliklerini gezerek izleyicilere Ordu'yu tanıtma fırsatı buldu. Program çekimlerine eşlik eden Başkan Güler, hem şehrin tarihi güzelliklerini hem de göreve geldiği günden bu yana Ordu'nun çehresini değiştiren çalışmalarını eski bakan Tüzmen'e aktardı.

Ordu'da Başkan Güler'in imzasını taşıyan proje alanlarını gezen Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tecrübesi ve mucit kimliğiyle Ordu'ya ayrı bir boyut kazandırdığını söyledi.

“Hilmi Güler Ordu'ya ayrı bir boyut katmış”

Ordu'da gurur duyulacak çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, “Ordu gerçekten çok güzel bir yer. Sayın Bakanımızın engin tecrübesi, teknisyenliği ve teknokratlığı Ordu'ya ayrı bir boyutta katmış. Burada gördüğüm, dinlediğim şeylerle çok mutlu oldum. Ordu'da sadece alt yapı, üst yapıyla değil tarım-hayvancılık alanından tutunda çeşitli teknoloji kümeleşmelerine kadar çalışma yapması ve Ordu'yu bir çekim merkezi haline getirmesi gerçekten gurur duyulacak bir şey. Onun inovatif ve mucit kimliğiyle buralara daha çok değerler katacağına inanıyorum. Dünyanın en güzel yaşanabilecek şehirlerinden biri Ordu” dedi.

Motor tutkunu, milli yüzücü, profesyonel dalgıç, lisanslı pilot, serbest paraşütçü olarak sportif kişiliği ile tanınan eski Bakan Kürşat Tüzmen, Başkan Güler ile 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin zirvesinden Ordu'yu seyretti. Fındık bahçelerini gezen, spor alanında gençlerle basketbol oynayan, yöresel yemekleri tadan Tüzmen, Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Hoynat Adası'nın seyir terasında dinlendi.

Tüzmen, daha sonra sabah denizde kano yaparken, öğleden sonra Çambaşı yaylasında kayak yaptı.