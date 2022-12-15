Eski eşini yakan şahıs, indirimsiz 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yakarak ağır yaralayan şahıs, indirimsiz 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde 12 Ocak tarihinde meydana gelen olayda Erkan Emiroğlu (38), 2021 yılında boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen (38) ile konuşmak için evinin önünde bir süre bekledi. Bu esnada eski kayınpederinin getirdiği erzak çantalarını yukarıya çıkartan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Erkan Emiroğlu burada eski eşinin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi. Komşularının yardım ettiği kadın, ilk olarak Fatsa Devlet, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından tutuklu bulunan Erkan Emiroğlu hakkında düzenlenen iddianame sonrası Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘Tasarlayarak Canavarca Hisle Veya Eziyet Çektirerek Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, baba T.E. hakkında ise ‘Öldürmeye Teşebbüs Suçuna Yardım Etme' suçundan dava açıldı.

Davanın 6'ncı duruşmasında mahkemeye heyeti, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağlayan Erkan Emiroğlu'nu, ‘Boşandığı Eşe Karşı Canavarca Hisle Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan indirim uygulanmaksızın 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan T.E. ise beraat etti.